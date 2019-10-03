ЖК «Новый Невский» аккредитован первым банком

ПСК

Первым банком-партнёром дома бизнес-класса «Новый Невский» стал «СМП Банк». Финансовая организация уже сотрудничает с ГК «ПСК» в пяти других проектах.

Жилой комплекс, как и застройщик, прошли тщательную проверку финансовой надёжности. Теперь покупателям доступны все программы банка, включая опции для льготных клиентов.

Минимальная ставка для покупателей в ЖК «Новый Невский» начинается от 9,5%. Она доступна при условии первоначального взноса от 20% и предоставлении справки 2-НДФЛ. При уменьшении суммы первоначального взноса (от 15%) ставка составит от 10,5%. Сумма кредита от 400 тыс рублей до 10 млн рублей. Срок кредитования от 3 до 25 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://smpbank.ru

Сейчас жилой комплекс проходит процедуру согласования ведущих банков. Всего среди партнёров ПСК 15 крупных финансовых организаций, а каждый объект аккредитуют в среднем 4-8 банков. Разнообразие финансовых организаций особенно важно для проектов бизнес-класса, где за последние годы возросло использование ипотечных инструментов. Это связано с омоложением покупателя и особенностью ведения бизнеса покупателями, которые предпочитают не выводить деньги из своего дела.

— Примерно треть сделок на петербургском рынке заключается с привлечением кредита. Эти показатели коррелируют со внутренней статистикой компании, — рассказывает руководитель отдела ипотечного кредитования ПСК Ирина Тютрина. — К потребностям каждого покупателя мы подходим индивидуально и помогаем подобрать оптимальную программу.

Получить консультацию, выбрать планировку и проникнуться атмосферой будущего дома можно в новом офисе отдела продаж, который открылся по адресу Невский проспект, 163б. Записаться на консультацию можно по телефону (812) 640-38-38. Офисы работают по будням с 10:00 до 20:00 и по выходным с 11:00 до 19:00. Вы также можете задать вопросы в формате личной консультации в центральном офисе ПСК по адресу: наб. реки Карповки, 16, к.2, лит. А.

АО «СМП Банк» лицензия Центрального банка №3368 от 16.12.2014г.

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Новый Невский» – застройщик ООО "Тележная 32", проектная декларация на сайте https://newnevsky.ru/documents/