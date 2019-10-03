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Город
03.10.2019 17:27
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Одному – на всех, и всем – на одного. Почему половина Петербурга паркуется как Михаил Боярский – фоторепортаж

Встать вторым рядом? Или третьим? На «встречке» или переходе с велодорожкой? Легко! Не задача даже не для мушкетеров. Случай с дерзкой парковкой самого знаменитого Д’Артаньяна – лишь анамнез ситуации, в которой на ПДД «насрать» всем, а не только Михаилу Боярскому.

Одному – на всех, и всем – на одного. Почему половина Петербурга паркуется как Михаил Боярский – фоторепортаж

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

«Михаил Сергеевич – уважаемый человек, пускай и со скрученным пробегом. Ну, поставил не так машину, ну, нарушил... Он один такой на весь Питер, что ли?» – писали «Фонтанке» читатели сразу после разгоревшегося скандала. Заступники акцентировали внимание, что он не перекрывал движение, а так, что послал кого-то... ну так с каждым бывает! И рекомендовали согражданам следить больше за собой: «Никто не заметил, что весь центр превратили в беспорядочную парковку?»

Как не раз писала «Фонтанка», неправильная парковка – действительно больная тема в пятимиллионном Петербурге, которая получает свежее звучание после таких резонансных случаев, как с известным народным артистом. Редакцию ежедневно заваливают письмами с жалобами – мы даже не всегда успеваем их отрабатывать.

Что конкретно сподвигло актера на нарушение, неизвестно, — говорить он не захотел. Но по опыту знаем, что у всех всегда есть объяснение.

Например, владелец Audi Q7 с «семёрками», перекрывший выезд с Рубинштейна, рассказывал нам о срочной помощи матери. Владелица Range Rover Екатерина Давыдова, которая заехала на тротуар поперек пешеходного перехода у Казанского собора, спешила в туалет. А владелец Mercedes-Benz C200 4MATIC c «красивым» номером перекрыл Большую Конюшенную просто потому, что пошел на шопинг в ДЛТ и не нашел лучшего места для парковки.

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Одному – на всех, и всем – на одного. Почему половина Петербурга паркуется как Михаил Боярский – фоторепортаж

Бороться с такими пытается ГИБДД — проводит массовые эвакуации, накладные для нарушителей. Например, если у вас сейчас заберут машину, то вам придется заплатить, во-первых, штраф за нарушение правил дорожного движения: 3 – 5 тысяч рублей в зависимости от конкретного случая. А во-вторых, оплатить услуги эвакуатора и штрафстоянки. «Комплексный» тариф — 2928,23 рубля, за каждый полный час пребывания на штрафстоянке — еще 52,22 рубля. 

Но это скорее битье по шапкам, чем реальное решение проблемы, ведь для начала машину должен кто-то забрать. А за три года число насильственно увезенных с петербургских улиц машин сократилось в 2,5 раза. Все из-за того, что эвакуаторы остаются не у дел на фоне сокращений инспекторов ГИБДД: оформлять протоколы просто некому

Одному – на всех, и всем – на одного. Почему половина Петербурга паркуется как Михаил Боярский – фоторепортаж

В ситуации, когда всех увезти нельзя, спасла бы платная парковка в центре, как в Москве. Но это – трехлетняя проблема для Смольного без видимого решения. Вложения в организацию системы составили в свое время около 300 млн рублей, но штрафовать нарушителей администраторы не могут: информацию о владельце автомобиля им не предоставляют в ГИБДД, потому что нет соответствующего соглашения. И когда смогут — до сих пор не ясно.

Поэтому смеяться над Боярским конечно можно (здесь мы собрали лучшие цитаты про мушкетерскую парковку , а тут — ответы его персонажей на вопрос, почему актер паркуется на встречке). Но итог патовой ситуации с парковкой весь в фоторепортаже корреспондента «Фонтанки»: прежде чем возмущаться поведением Михаила Сергеевича, стоит сначала посмотреть в зеркало. Заднего вида.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

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