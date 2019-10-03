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Город
03.10.2019 16:38
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Незадолго до открытия новых станций метро Фрунзенского радиуса у дверей скопились очереди

Несколько десятков петербуржцев хотят стать первыми пассажирами станций метро «Проспект Cлавы», «Дунайская» и «Шушары». К пяти часам, когда начнется официальная церемония открытия, там уже будут толпы.

О том, что только у «Проспекта Славы» больших гостей и открытых дверей на 16.30 3 октября ждут порядка 30 человек, помимо журналистов и чиновников, сообщает корреспондент «Фонтанки». Людей не смущает непогода, многие делятся зонтом с соседом. 

Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

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После церемонии, которую покажет «Фонтанка», всех желающих пустят на станции, которые обещали открыть месяц назад.

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© Фонтанка.Ру
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