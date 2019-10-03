«Хорошо, что мы в сентябре открыли станции в тестовом режиме». Беглов пустил пассажиров на станции метро Фрунзенского радиуса

Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

Фрунзенский радиус открыт: губернатор Петербурга Александр Беглов с помощью ножниц расправился с красной ленточкой и сделал станции доступными для пассажиров. Об этом 3 октября сообщает корреспондент «Фонтанки».

Градоначальник заметил: «Хорошо, что мы открыли станции в сентябре 2019 года в тестовом режиме». По его словам, за прошедший месяц власти поняли, что нужно исправить на станциях, и теперь они полностью безопасны. «Мы не будем больше вводить ни один объект, если есть хоть малейшие сомнения», – сказал Александр Беглов.

Напомним, что Беглов уже «открывал» станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». На прошлой церемонии «открытия», которая прошла 5 сентября в районе станции метро «Шушары», градоначальнику не понадобились ножницы – он оставил станции закрытыми для пассажиров.