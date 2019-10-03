Школьник во Всеволожском районе Ленобласти скончался после выписки из больницы

Подросток с выпиской из стационара найден мертвым в квартире города Мурино. Теперь следователям предстоит выяснить, вылечили ли его от менингита или нет.

Как пишет 3 октября издание 47news, тело школьника 15 лет нашли накануне. Признаков криминальной смерти прибывшие на место сотрудники полиции и СК не нашли, зато, как говорят, нашли бумаги из больницы, откуда 1 октября мальчика выписали после лечения.

Следственный комитет Ленобласти ведёт проверку. Усилия СК сосредоточены на медучреждении и действиях медиков, рассказали в этом ведомстве.