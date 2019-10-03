В Петербурге за три года появится 25 газомоторных станций. Смольный договорился с «Газпромом»

Вице-губернатор Максим Шаскольский и зампредседателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов подписали дорожную карту по развитию рынка газомоторного топлива. Предполагается, что к 2023 году городской транспорт будет потреблять 50 млн кубометров ежегодно.

Как сообщили 3 октября в аппарате Шаскольского, подписание произошло в рамках IX Петербургского международного газового форума в Санкт-Петербурге. До 2023 года в городе должны быть запущены 25 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, создано 20 сервисных центров по переводу и обслуживанию транспортных средств на природном газе. Общий объем потребления компримированного природного газа на транспорте должен достичь 48,4 млн куб. м в год.

На данный момент в городе 6 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. На улицах 163 газомоторных автобуса, 14 единиц уборочной техники, 7 единиц специального грузового транспорта. Город планирует к 2023 году увеличить общее количество техники на газе до 400 единиц. «Газпром», со своей стороны, переоборудует под природное топливо 1600 легковых и 450 грузовых автомобилей, а также 100 автобусов.

Напомним, в феврале президент Владимир Путин попенял Минпромторгу на темпы развития газомоторного рынка. «Можно было бы быстрее», – заявил глава государства.