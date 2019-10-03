«Им отказаться неудобно»: Каждый пятый россиянин считает цветы бесполезным подарком учителю. Ратуют за благотворительность

Большинство россиян поддерживают идею дарить учителям по одному букету от класса, а сэкономленные деньги направлять на благотворительность: к акции «Дети вместо цветов» положительно относятся 79%.

Согласно опросу Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованному 3 октября, хотя граждане России не готовы вовсе не дарить букеты учителям, каждый пятый, в основном люди от 25 до 34 лет, считает, что традиция не радует никого. Школьники тратят деньги и время, а учителям «просто неудобно отказываться от такого подарка».

При этом в сознании 75% опрошенных цветы для учителя всё ещё остаются «знаком уважения и внимания». В 2019 году треть родителей покупали букеты в школу сами, а не сбрасывались на подарок от всего класса.

Отрицательно к инициативе «Дети вместо цветов» относится лишь каждый десятый россиянин. Основные причины недоверия: страх того, что пожертвования не дойдут по назначению, и мнение, что о благотворительных фондах следует заботиться государству.

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В начале 2019 учебного года акцию поддержала организация «Перспективы», помогающая детям из павловского детского дома-интерната № 4, а также благотворительный фонд AdVita.