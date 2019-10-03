Горизбирком подтвердил нарушения в МО «Сампсониевское», «Георгиевское» и «Екатерингофское»

Горизбирком осудил недопуск кандидатов и членов комиссий на участки во время подсчета голосов, утаивание участковыми комиссиями даты и времени проведения заседаний и формальный отказ на удовлетворение жалобы. Об этом говорится в решениях ГИК по итогам заседания 3 октября.

По жалобе члена ИКМО «Екатерингофский» Юрия Багрова были признаны незаконными действия избирательной комиссии, которая несвоевременно оповестила заявителей о заседании. Кроме того, Горизбирком осудил отказ комиссии участка УИК № 2119 (МО «Георгиевский») в день голосования принимать жалобы.

Также ГИК признал незаконным недопуск на участок № 343 (МО «Сампсониевское») во время подсчета результатов кандидата Виктора Виленского и делегированного им члена с правом совещательного голоса Николая Драча.

По факту недопуска Драча и Виленского Горизбирком направит в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти представление о проведении проверки.

Реклама

Отметим, что после определения результатов выборов Горизбирком не может отменить или пересмотреть их итоги, соответственно, комиссия выдает отказы по всем жалобам, содержащим просьбу рассмотрения по существу.