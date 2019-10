Илон Маск — популист, на Марс не улетит. Глава «Роскосмоса» разоблачил проект межпланетного корабля

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выступил с экспертной оценкой последней презентации Илона Маска — прототипа межпланетного космического корабля Starship для колонизации Луны и Марса. Об этом 3 октября пишет «Медуза».

«Смотрел презентацию. Не впечатлила. Мы запросили мнение технических специалистов, они считают, что реализуемо из того, что было сказано, процентов двадцать. Все остальное — это обычный шум, белый шум, который сопровождает такого рода проекты, который тоже нужен для привлечения инвесторов», — заявил Рогозин.

