Илон Маск — популист, на Марс не улетит. Глава «Роскосмоса» разоблачил проект межпланетного корабля

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выступил с экспертной оценкой последней презентации Илона Маска — прототипа межпланетного космического корабля Starship для колонизации Луны и Марса. Об этом 3 октября пишет «Медуза».

«Смотрел презентацию. Не впечатлила. Мы запросили мнение технических специалистов, они считают, что реализуемо из того, что было сказано, процентов двадцать. Все остальное — это обычный шум, белый шум, который сопровождает такого рода проекты, который тоже нужен для привлечения инвесторов», — заявил Рогозин.

11 years ago today, we launched our first successful mission. To date, we’ve completed 78 launches and have developed the world’s only operational reusable orbital class rockets and spacecraft—capable of launching to space, returning to Earth, and flying again pic.twitter.com/5L0q9PJ90P — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019

Основатель компании SpaceX Илон Маск представил прототип 50-метрового Starship 29 сентября на частном космодроме в Техасе. Пробный полет он обещал через несколько месяцев.

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Raptor is a full-flow, staged combustion rocket engine powered by cryogenic methane and liquid oxygen pic.twitter.com/7JCvK4Gm6b — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019

По замыслу Маска Starship сможет доставлять на Луну и Марс пассажиров и грузы и возвращаться на Землю.

«Роскосмос» взял за правило обвинять Маска в популизме. В феврале 2018 года «промоакцией» был назван первый полет сверхтяжелой ракеты Heavy Falcon. Не верилось «Роскосмосу» и в будущее многоразовой ракеты-носителя Falcon 9, ступени которой Маск научил приземляться на платформы в океане.

Starship will provide affordable delivery of significant quantities of cargo and people, essential for building Moon bases and Mars cities pic.twitter.com/0BImZP1qmM — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019

С 2017 года Starship обгоняет «Роскосмос» по количеству гражданских запусков.