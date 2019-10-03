Петербуржцев призвали пользоваться канализацией по назначению

Петербуржцы пытаются избавиться от ненужного хлама самым простым способом — смывая его в унитаз. Водоканал предупреждает: канализацией лучше пользоваться по назначению.

Как сообщает сайт предприятия 3 октября, три дня назад аварийная бригада устранила засор на дворовых сетях водоотведения у 23-го дома по улице Куйбышева. Причиной коммунальной неприятности стали смытые остатки старой одежды и текстиля — на профессиональном жаргоне это называют «куклами».

«Попадание в канализацию синтетических материалов, строительного и бытового мусора, нерастворимых веществ и других посторонних предметов и жидкостей приводит к локальным засорам, вытеканиям на сетях водоотведения, остановке насосных агрегатов и поломкам городских очистных сооружений. Также предприятие обращается к горожанам с просьбой использовать канализационную систему по назначению, не выбрасывать мусор в водопроводные и канализационные колодцы», — отметили на предприятии.

В прошлом году Водоканал составил топ вещей, которые петербуржцы пытаются утилизировать при посредстве канализации. Среди прочего там нашлись резиновые лодки и велосипедные рамы.