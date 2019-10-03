Группа «Эталон» поздравила 9000-го покупателя с начала года

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

3 октября в представительстве Группы «Эталон», расположенном в г. Мурманск, поздравили 9000-го покупателя с начала 2019 года.

«Юбилейным» клиентом стал Эдуард Иванович, купивший квартиру в масштабном проекте Группы «Эталон» – квартале «Галактика», который возводится на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.

«Переезд в Санкт-Петербург – моя давняя мечта, – рассказывает Эдуард Иванович. – По образованию я историк, и для меня важно чувствовать историю города. Поэтому я подбирал варианты расположения недвижимости в исторической части Санкт-Петербурга или рядом с ней. Рассматривал как приобретение квартиры на вторичном рынке, так и в новостройке. Взвесив все «за» и «против», остановился на варианте покупки жилья в новом доме. Решающим аргументом стала не только локация комплекса, но и надежность Компании, качество строительства, а также стоимость недвижимости».

«Юбилейного» покупателя поздравил Глава Центрального управления региональных продаж Группы «Эталон» Дмитрий Сперанский: «Квартира в квартале «Галактика» — это прекрасный выбор. Место действительно историческое. Когда-то здесь проходила Петербурго-Варшавская железная дорога, с перронов которой за границу отправлялись императорские поезда. После закрытия вокзала это место долгое время пустовало, а сегодня Группа «Эталон» преображает эту территорию и создает новую историю. Здесь возводится современный квартал с планировками европейского уровня, с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. В нашей «Галактике» будут созданы все условия для комфортной жизни!»

К теплым поздравлениям присоединилась и Наталья Смирнова, директор Мурманского представительства Группы «Эталон». По доброй традиции «юбилейному» покупателю вручили памятные подарки и почетный диплом.

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