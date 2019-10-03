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03.10.2019 15:42
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Alfa Business Forum 10 октября для компаний малого бизнеса и предпринимателей

Alfa Business Forum 10 октября для компаний малого бизнеса и предпринимателей

АО «Альфа-Банк»

В Санкт-Петербурге 10 октября при поддержке Альфа-Банка состоится бизнес-форум Alfa Business Forum (18+) для компаний малого бизнеса и предпринимателей.

Его спикерами станут известная телеведущая, кандидат экономических наук, доцент Ирина Хакамада, автор курсов по критическому мышлению, тренер в области герменевтики и риторики Дмитрий Скворцов, бизнес-тренер по продажам, личной эффективности, спешности, автор бестселлера «Мастер звонка» Евгений Жигилий, предприниматель, основатель сервиса «Кросту» Роман Тарасенко и президент Semin Group, девелопер Дмитрий Семин.

Недостаток знаний в той или иной сфере часто становится острой проблемой для руководителей и владельцев малого бизнеса, так как любая сложность в бизнесе так или иначе может привести к потере денег.

Держать бизнес на плаву помогают неформальные площадки для общения, на которых можно не просто услышать «истории успеха» десятилетней давности, но получить реальную экспертную оценку специалистов в разных отраслях бизнеса, а также практические советы, которые помогут избежать финансовых потерь.

Уже 50 тысяч бизнесменов посетили 446 мероприятий Alfa Business Forum, которые прошли в 48 городах. Неформальное общение в кулуарах форума позволяет обменяться опытом, завести полезные бизнес-знакомства, объективно оценить плюсы и недостатки своего бизнеса и четко спланировать стратегию на ближайшее будущее.

Уважаемые эксперты в области маркетинга, продаж, интернет-продвижения и HR дают предпринимателям простые и, главное, практические советы повышения доходности бизнеса.

Один из главных спикеров проекта Роман Тарасенко – предприниматель, консультант по маркетингу, бизнес-спикер, соучредитель и генеральный директор Krostu.com.

Роман Тарасенко является соучредителем сервиса о правильной работе с клиентами Clientomania.com, автором трех книг о маркетинге («Делай новое», «Ценные решения», «Метод большого пряника»). Более восьми лет работает в консалтинге и за это время обучил около 3 тыс. человек.

Также за годы проведения форума его спикерами становились такие «монстры» как маркетолог Игорь Манн, ведущий эксперт в области продаж и переговоров Сергей Азимов, спортивный комментатор, креативный продюсер КХЛ ТВ Дмитрий Федоров, создатель и управляющий партнёр консалтинговой компании «Berner&Stafford» Вадим Дозорцев.

Как попасть на форум

Клиенты «Альфа-банка» могут посетить форум бесплатно. Также на мероприятие может попасть любой желающий.

АО «Альфа-Банк» Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015г.

 

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