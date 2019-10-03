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Бизнес
04.10.2019 08:05
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Номера превращаются в комнаты. Как хостелы обходят закон, а сервисы бронирования им в этом мешают

Рассчитывавшие избавиться от соседства хостелов не ощутят эффекта «закона Хованской». Прежние гостиницы нашли способ легализоваться, превратившись в гостевые и меблированные комнаты. Но сервисы бронирования к нетрадиционным формам постоя не готовы.

Номера превращаются в комнаты. Как хостелы обходят закон, а сервисы бронирования им в этом мешают

Фото ИТАР-ТАСС/ Павел Смертин

Известия о том, что после запрета гостиниц в жилом фонде их стало не только меньше, но даже больше, заставили чиновников принять экстренные меры. Как следует из письма Минэкономразвития, направленного в адрес 20 крупнейших сервисов (включая Booking.com, 101hotels.info, Expedia.com, Ostrovok.ru, Svoy-Hotel.ru и др.), им следует отказаться от размещения информации о таких отелях. Иначе они рискуют получить штрафы за недостоверную рекламу. «Бывшие хостельеры» утверждают, что «выселение» идет по их же собственной просьбе: медлительность систем бронирования, не желающих разбираться в тонкостях терминологии, может привлечь ненужное внимание контролирующих органов. 

«В настоящее время информация на сайтах онлайн-трэвел агентств по рекламе услуг средств размещения, расположенных в жилых помещения, никак не отделена от рекламы гостиниц и вводит в заблуждение потребителей гостиничных услуг», – говорится в письме Минэнономразвития от 1 октября (есть в распоряжении «Фонтанки»). Согласно КоАП, штраф для юрлиц за нарушение закона о рекламе составляет от 100 до 500 тысяч рублей. 

Необходимость четко развести понятия «отеля» и «временного жилья» возникла весной 2019 года, когда Госдума приняла так называемый «закон Хованской», запретивший работу гостиниц и оказание гостиничных услуг в жилых помещениях. Самой формулировкой законодатели оставили бизнесу лазейку: принимать гостей по-прежнему можно, если считаться не хостелом, отелем и гостиницей, а... меблированными или гостевыми комнатами.

18 сентября, за две недели до вступления поправок в силу, Росстандарт выступил с разъяснениями, в которых указал, что временным жильем могут считаться меблированные комнаты «с местами для проживания и сна, а также для приготовления и потребления пищи, с кухонными принадлежностями и полностью оборудованной кухней».  Это может быть комната или квартира в отдельно стоящих многоэтажных зданиях или в группах зданий, или одноэтажные бунгало, шале, коттеджи, домики. Сдавать их можно на ежедневной или еженедельной основе. При этом разрешается «предоставление минимального объема дополнительных услуг». Это не будет считаться гостиницей.

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Предприниматели ухватились за этот шанс остаться на рынке. Как рассказала «Фонтанке» вице-президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга Тамара Буйлова, как минимум 150 бывших хостельеров уже сменили ОКВЭД (классификатор видов экономической деятельности) и теперь ведут «деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания».

На практике это означает, что с 1 октября эти предприниматели должны убрать из вывесок слова «отель», «хостел» и «гостиница» и отказаться от ранее пройденной классификации. Кроме того, они не могут сдавать отдельные места в общих спальнях, что предполагал формат хостела. Сведениями о том, все ли участники рынка соблюли последнее требование, в Ассоциации малых гостиниц не располагают, но рассчитывают на их «мозги, совесть и нежелание рисковать».

Ранее в организации сообщали, что всего в Петербурге работает более 1500 гостиниц и хостелов в жилых домах, но официальную классификацию их них прошли около 350. По мнению Буйловой, «нелегальные ночлежки», на борьбу с которыми и был изначально направлен «закон Хованской», вероятно, продолжат работу в прежнем формате: но вопросами пресечения нарушений законов должны заниматься правоохранительные органы.

Но решившие остаться в правовом поле экс-хостельеры встретили неожиданное противодействие со стороны сервисов бронирований: те отказались играть по изменившимся правилам и размещать на своих сайтах  «гостевые комнаты» и «меблированные комнаты».

Международные компании указывают на необходимость следовать единым стандартам.

Так, в ответе Booking.com, направленном в адрес одного из участников рынка, говорится, что назвать его «гостевыми комнатами» невозможно и, как вариант, предлагают «гостевой дом». Но гостевой дом является отдельным зданием, а значит, и рекламодателю, и сервису грозят штрафы за введение потребителя в заблуждение.

По словам Буйловой, в ответах также присутствуют ссылки на трудности перевода. «В некоторых языках «комната» и «номер» – одно и то же слово», – говорит она. Российский «Академсервис» также отказался менять статус, при этом сообщил, что не работает с отелями в жилом фонде. Некоторые онлайн-агрегаторы и вовсе не в курсе об изменениях  законодательства и просят прислать ссылку на закон.

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По данным сервиса 2ГИС, число хостелов в Северной столице с марта по октябрь 2019 года увеличилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Абсолютное большинство (73%) находится в жилых домах. 55% хостелов принимают гостей на втором этаже и выше, а значит не могут перевести помещения в нежилой фонд и должны были прекратить работу.  

Ранее РБК сообщало, что не зафиксировало скачка стоимости проживания в хостелах в Петербурге и Москве, что говорит о том, что их число не сократилось и дефицита не возникло. На Booking.com на 3 октября представлено 122 средства размещения в Северной столице в категории «хостел». Возле некоторых объектов появилась добавка «апартаменты», но слово «хостел» в названии сохранилось. Комментировать свою позицию сервис отказался.

По словам владельцев хостелов, грозное предупреждение Минэкномразвития в адрес сервисов бронирования направлено по их просьбе. Его цель — ускорить смену статуса, чтобы избежать претензий контролирующих органов. Наименование «отеля» или «хостела» на  подобных сайтах может стать доказательством того, что предприятие по-прежнему оказывает гостиничные услуги – несмотря на измененный статус. 

Жители, недовольные соседством туристов, уже готовятся выселять их «именем Хованской». Например, в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» появился шаблон жалобы на «нерадивые хостелы», которую следует направлять в районную администрацию, ГЖИ и прокуратуру.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

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