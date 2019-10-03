ГК «Эталон ЛенСпецСМУ» ввела в эксплуатацию подземный паркинг «Дома на Обручевых»

ГК «Эталон»

Служба Государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод в эксплуатацию подземного паркинга «Дома на Обручевых», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возвела в Калининском районе по адресу: ул. Обручевых дом 5, Литера А.

Одноэтажный подземный паркинг рассчитан на 75 автомобилей. Его общая площадь составляет 2,8 тыс. кв. м. Объект соответствует всем современным требованиям безопасности и комфорта.

«Дом на Обручевых» – это 18-этажный жилой дом, расположенный по адресу: ул. Обручевых, д. 5, литер А, в 10 минутах ходьбы от станций метро «Академическая» и «Политехническая». «Дом на Обручевых» построен по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов. Этот яркий и выразительный проект стал продолжением квартальной застройки микрорайона, расположенного между пр. Науки, ул. Обручевых и Гражданским проспектом.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Дом на Обручевых» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-obruchevykh/