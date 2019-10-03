В Петербурге умер знаменитый тренер отечественных сборных по плаванию Глеб Петров

Один из лучших тренеров СССР и Ленинграда по плаванию Глеб Петров скончался на 83-м году жизни. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания. Глеба Георгиевича не стало 2 октября.

Знаменитый тренер родился в 1937 году в Ленинграде. В 1967-м закончил Институт физкультуры им. П. Ф. Лесгафта. С этого времени и до последнего дня работал в спортивной школе «Экран», одним из основателей которой являлся.

Глеб Петров вместе со своими воспитанниками с 1973 года работал в сборной команде СССР по плаванию, дважды ее возглавлял – с 1990 по 1992 и с 2002 по 2005 год. Под его руководством сборная команда СССР, СНГ и России добилась больших успехов на Олимпийских играх. Среди его личных воспитанников такие выдающиеся пловцы, как Марина Малютина, Владимир Сальников, Елена Дендеберова.

Глеб Георгиевич Петров – заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры и спорта, кавалер ордена «Знак Почёта», награждён медалью «За трудовую доблесть».