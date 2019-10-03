ЖК NEWПИТЕР вышел в финал конкурса «Доверие потребителя»

АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

По результатам интернет-голосования жилой комплекс NEWПИТЕР вошел в число 4-х лучших комплексов и вышел в финал XII конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области».

В рамках второго этапа конкурса члены экспертного совета посетят все жилые комплексы, вышедшие в финал. Также в рамках заседаний жюри состоятся презентации объектов. Конкурс завершится 6 декабря 2019 года церемонией награждения, где будут названы победители во всех номинациях.

Жилой комплекс NEWПИТЕР строится в гп. Новоселье Ленинградской области на границе с Санкт-Петербургом. На сегодняшний день в квартале уже построено 7 домов, в них проживает около трех тысяч человек. Запущен первый детский сад на 145 малышей. В стадии строительства находятся 3 дома и общеобразовательная школа на 550 учащихся. Рядом с комплексом открыта современная ледовая арена.

Все дома в ЖК NEWПИТЕР строятся из натурального кирпича, а квартиры проектируются для проживания семей – в квартале не предусмотрено малогабаритных студий. Высотность домов ограничена 12 этажами, средняя этажность – всего 9 этажей. Дворы в жилом комплексе закрыты от машин. Каждый двор обладает своей особенностью: игровыми площадками, созданными по индивидуальным дизайн-проектам, зонами для барбекю, придомовым садом, за которым могут ухаживать жильцы.

На территории комплекса создано общественное пространство – бульвар Белых Ночей, первый этап которого включает в себя площадку для игры в мини-футбол, променад с площадками для отдыха. В центральной части бульвара будет создана детская площадка, окруженная магазинами и кафе, настоящая площадь и амфитеатр для проведения мероприятий. Стоит отметить, что в 2018 году бульвар Белых ночей вошел в ТОП-30 лучших новых общественных пространств страны по версии архитектурного издания «Проект Россия».

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) – застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/