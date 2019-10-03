Шторм ударил по маяку в Финском заливе: смотрители Толбухина сняли мощные волны

Смотрители маяка Толбухин сняли приближение к Петербургу крепкого северного ветра — он уже поднимает мощные волны на Финском заливе. Чтобы выйти на улицу, рекомендуется надевать гидрокостюм.

Ранее о непогоде горожан предупредило ГУ МЧС по городу. По информации Северо-Западного гидрометцентра, днем 3 октября в Петербурге местами ожидается усиление северо-восточного, северного ветра до 16 м/с. По шкале Бофорта такой ветер классифицируется как крепкий.

Маяк Толбухин установлен на искусственном острове на оконечности Котлинской косы, отходящей к северо-западу от острова Котлин. Он – важный ориентир в этой части Финского залива, его свет виден на расстоянии 19 миль. 28 августа он отпраздновал 300-летие. Поздравления получили также начальник и техник маяка – супружеская пара, работающая там почти год.