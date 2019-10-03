Пока одни петербуржцы жалуются на нарушителей парковки, другие – на их массовую эвакуацию. Например, на Петроградке

Неправильная парковка – больная тема в 5-миллионном Петербурге, которая получает свежее звучание после таких резонансных случаев, как недавний с Михаилом Боярским. Обратная сторона медали – эвакуация. Многие нарушают и опасаются наказания.

На массовую эвакуацию, проведённую на Большом проспекте П. С. 3 октября, сетует читатель «Фонтанки»: «Шесть эвакуаторов на Большом против шерсти заехали, забрали всех, даже инвалидов с инвалидных мест. На Большом пробка минут на 10».

Действительно, ГИБДД проводила мероприятие по борьбе с нарушениями правил парковки, пояснили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД. Автомобили инвалидов с предназначенных для них мест, естественно, не эвакуировали – такое возможно только в случае отсутствия должных оснований для парковки (возможно, это был как раз тот случай или читателю показалось). Подобные «рейды» проводятся и будут проводиться регулярно, чтобы приучить горожан к тому, что за «преступлением» следует «наказание». Также Госавтоинспекция с конца сентября «воспитывает» в автомобилистах привычку убирать машины с определённых участков улиц на время их уборки.

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Парковка вторым рядом – просто бич Большого проспекта П. С., особенно той его части, которая ближе к Каменноостровскому; ещё там любят вставать на полосе для общественного транспорта. Кстати, на том же Каменноостровском наш читатель Василий два дня назад возмутился парковкой BMW на тротуаре. По данным «Фонтанки», машина зарегистрирована на 54-летнюю даму, занимающуюся ресторанным и алкогольным бизнесом, которая проживает как раз неподалёку. Оставляем номера открытыми, чтобы ГИБДД могла найти нарушителя.