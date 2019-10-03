Ирак отключил Интернет на фоне массовых протестов

Массовые протесты в Ираке пытаются сдержать отключением Интернета: офлайн осталось 75% страны, недоступны мессенджеры и соцсети.

По данным портала Netblocks, к вечеру 2 октября провайдеры заблокировали доступ к Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp и другим прилжениям. Интернет не работает практически по всей стране. Доступ в Сеть остался только на севере, в городах курдов, которые не может контролировать столица.

Во вторник, 1 октября, демонстранты вышли на улицы, протестуя против безработицы, плохих условий жизни и коррупции. Несколько тысяч протестующих пытались пройти в укреплённую зону Багдада к правительственным зданиям, полиция применила оружие. Есть раненые и погибшие. Армия приведена в боевую готовность.

В конце октября практику интернет-ограничения применили на антиправительственных выступлениях в Египте: были зафиксированы сбои в работе приложений и новостных сайтов.

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В свою очередь, в России началось тестирование оборудования для «суверенного Интернета»: в случае опасности управление отечественным сегментом Сети смогут взять на себя структуры при Роскомнадзоре.