«Матиз» и «Волга» на Славы полтора часа ждали ДПС. Дождались аварии с маршруткой

Две аварии в одном и том же месте произошли днем 3 октября во Фрунзенском районе Петербурга. Во втором случае, со слов очевидцев, пострадали пассажиры маршрутки.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», оба ДТП случились на проспекте Славы, около ТЦ «Южный полис», в направлении станции метро «Ломоносовская». Сначала там Daewoo Matiz догнал «Волгу». Авария, судя по фото, несерьезная, но участники около полутора часов ждали ДПС, пишут очевидцы.

И к приезду полиции инспекторам добавили еще работы: рядом в маршрутку въехала Skoda. «Чуток цепанула, но девочка в маршрутке разбила губу из-за резкого торможения, а парень шишку набил, – рассказывает пассажирка автобуса Надюша и добавляет про предыдущее ДТП: – А эти, говорят, полтора часа стоят. ДПС только приехали».