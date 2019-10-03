Петербургские спортсмены за золото на Олимпиаде в Токио получат по 5 млн рублей. Бюджетно поддержат и тех, кто уедет без медали

Премии для участников и победителей XXXII летних Олимпийских игр и XVI летних Паралимпийских игр 2020 года учредило правительство Петербурга. Об этом сообщили в Смольном 3 октября.

Выплаты получат члены сборных команд России и их тренеры. Для участников будущих Олимпийских и Паралимпийских игр предусмотрена премия в 50 тысяч рублей. За золотую медаль спортсмен получит 5 млн рублей, серебряную — 2,5 млн рублей, бронзовую – 1,5 млн рублей.

В 2020 году в Токио пройдет летняя Олимпиада, даты проведения Игр — с 24 июля по 9 августа.