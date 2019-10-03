На севере Петербурга канализационный люк поймал лошадь. Для её спасения искали нечеловеческую силу

МЧС и районная администрация оказались вовлечены в спецоперацию по спасению лошади в Выборгском районе Петербурга. Смущать владелицу вопросами о том, как ее подопечная попала в непростое положение, не стали.

Видео финальной части операции 3 октября опубликовано на странице «ВКонтакте» администрации Выборгского района. Лошадь провалилась в люк так, что на обозрении осталась только её голова: животное «сидело» в колодце практически полностью.

Как уточнили в пресс-службе, сигнал о бедствии поступил в первой половине дня одновременно в администрацию и службу «112». На помощь к частному дому в Новосёлки выдвинулись все. Вызволить лошадь из колодца удалось только с помощью манипулятора, вся процедура заняла около часа.

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Освобождённую передали хозяйке без видимых травм, воли своему любопытству должностные лица не дали. Как лошадь попала в люк и был ли он закрыт, осталось загадкой. В администрации и городском МЧС были озабочены спасением животного и этими вопросами не задались.