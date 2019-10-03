Гонки, штурм, наркотики. СМИ рассказали, как полиция ловила сына вице-президента МТС

Сын топ-менеджера МТС Руслана Ибрагимова задержан после скоростного заезда по столице. Как сообщают СМИ, он старался оторваться от полиции, был настигнут, но добром не дался.

По данным РЕН-ТВ, остановить вишнёвый BMW инспектор ГИБДД попытался утром 3 октября и был проигнорирован. За нарушителем отправили погоню, которая затянулась на несколько часов, пока автомобиль не заперли в одном из дворов. Желания общаться с полицией у водителя не прибавилось, и он забаррикадировался в салоне, штурм попал на видео.

Камера зафиксировала, как сотрудники ДПС пробиваются к нему с кувалдой. Из салона выволокли 25-летнего Алана Ибрагимова, его товарища, а также, как пишет telegram-канал Baza, пистолет и пакетики с запрещёнными веществами в ассортименте. На видео лиц молодых людей не рассмотреть.

В пресс-службе столичного ГУ МВД «Фонтанке» сообщили, что информация о погоне за BMW и задержании Ибрагимова-младшего к ним ещё не поступала.

Руслан Ибрагимов занимает должность вице-президента по корпоративным и правовым вопросам в ПАО «МТС». Регулярно появляется в рейтинге «1000 лучших менеджеров России», в октябре «Коммерсантъ» включил его в «Топ-50 директоров по правовым вопросам». Женат, кроме Алана у него есть ещё двое детей.