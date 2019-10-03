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Бизнес
06.10.2019 12:55
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Фруктов подешевле – не выходит: у оптовиков новый закон, у таможни – старый перечень

Вступивший с 1 октября в силу закон о новых ставках НДС внес переполох на фруктовый рынок Петербурга. Пока таможня берет по старой памяти 20%, оптовики продают по 10%.

Фруктов подешевле – не выходит: у оптовиков новый закон, у таможни – старый перечень

Евгений Павленко/Коммерсантъ

Получившаяся разница очень похожа на фигу в кармане чиновников, декларирующих заботу о бизнесе, возмущаются торговцы.

Новые ставки НДС вступили в силу 1 октября. Владимир Путин, подписав 2 августа ФЗ № 268 о внесении изменений в Налоговый кодекс, снизил налог на фрукты и ягоды с 20 до 10%. Но чиновники за президентом не поспевают, и в подзаконные акты изменения еще не внесены. Планируемое послабление для бизнеса обернулось угрозой убытков.

Предположение о том, что сниженный НДС позволит уменьшить цены на фрукты и вызовет увеличение спроса, Национальный плодоовощной союз высказывал еще в 2016-м. Через три года законопроект все-таки внесли в Госдуму по инициативе Дмитрия Медведева. Он добавлял, что это позволит развиваться отечественному садоводческому хозяйству. По мнению петербургских ретейлеров, для конечных покупателей фрукты в таком случае должны подешеветь, хоть и незначительно.

Согласно закону, налогообложение теперь «производится по налоговой ставке 10 процентов при реализации фруктов и ягод (включая виноград)». Более детального списка в законе не приводится. 


Но с первого октября оптовиков ждало недопонимание на границе. Таможенники не спешат соблюдать нововведения и указывают поставщикам фруктов и ягод на другой документ – постановление правительства РФ от 31.12.2004 № 908, утверждающее перечень продуктов с налоговой ставкой 10%. Про фрукты и ягоды в нем пока ни слова.

По оценкам Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр», с января по апрель 2019 года в Россию ввезли почти 2 тысячи тонн фруктов на 87,5 млрд рублей. Исходя из этого, если налоговая заминка продлится хотя бы месяц, то за это время где-то между таможней и ФНС застрянут около 2 млрд рублей переплаченного и не возмещенного налога. Именно такова будет цена законодательной неразберихи.

«Не факт, что нам эти деньги вернут», – переживают торговцы, ведь если деньги застрянут у государства, это станет сильным ударом для бизнеса, работающего со средней рентабельностью в единицы процентов. 

«На нашем рынке парализовало всю работу, – рассказывает «Фонтанке» Эльчин Ахмедов, владелец одного из крупнейших городских фруктовых дистрибьюторов ООО «Айбарус» (выручка в 2018 году 8,7 млрд рублей). Его коллеги уточняют: какая-то часть потребителей – продуктовых сетей – уже перешли на новые ставки НДС, и их бухгалтеры теперь принимают товары с надбавкой в 10%. Но большинство ретейлеров – нет. К тому же непонятно, какими цифрами руководствоваться, формируя цену поставки. Кто-то из дистрибьюторов включает в конечную стоимость новую ставку налога, кто-то – старую.

Если допустить, что заминка – дело ожидаемое и налоговая ставка на фрукты и ягоды без нужных подзаконных актов действительно пока держится на уровне 20%, то это правило должно распространяться на всю цепочку поставок. Но ретейлеры отреагировали на закон быстрее таможни – к примеру, «Лента» и «Лэнд» уже с 1 октября покупали фрукты и ягоды с 10-процентной надбавкой – у тех, кто на границе заплатил все 20%.

Сеть «Реалъ», к примеру, пошла на уступку ряду партнеров. «Поставщики хотят везти с НДС в 10%, а наша бухгалтерия категорически против и считает по 20%. Но часть в итоге везет по 10%. Получается полная неразбериха. Дело в том, что нет никакого перечня, из которого было бы понятно, что в этот список товаров попадает. Обычно коды, которыми руководствуется таможня, четко прописаны – но в данном случае этого нет», – говорит владелец сети «Реалъ» Александр Мышинский

О неразберихе со ставками говорят и заказчики петербургских оптовиков в регионах. «Официально действуем по ставке 20%, но часть оптовиков второй день сгружает нам товары по 10%. Мы их не стали останавливать, правда, у них потом могут быть проблемы в налоговой», – рассказывает представитель одной из региональных сетей магазинов.


Удивляться нечему

Масла в огонь неопределенности добавляют чиновники: таможня настаивает на 20%, но все налоговые документы составляют с 10%. Соответственно, будут трудности в вопросе возмещения НДС для импортеров, переживают бизнесмены. В ФНС «Фонтанку» заверили, что «НДС, уплаченный при ввозе фруктов и ягод по ставке в размере 20 процентов, принимается к вычету в полном объеме». Но каким образом оптовики, продавшие сетям товары с налогом в 10%, будут доказывать ФНС, что она должна вернуть им все 20, остается только догадываться.

«Перечень с изменениями в отношении фруктов и ягод еще не утвержден, – подтверждают налоговики. – В этой связи вопрос о применении ставки НДС 10% к фруктам и ягодам до утверждения перечня следует задать Минфину России».

Некоторые дистрибьюторы другого результата от закона и не ждали. «Он вступил в силу, но что 1 октября НДС де-факто не будет 10%, мы знали. И на это есть все юридические основания: ведь подзаконные акты не приняли. Почему это так – вопрос, наверное, больше не к президенту, а к правительству. По моим ощущениям, все должно встать на рельсы в течение месяца», – говорит Александр Гуляев, гендиректор ООО «Компания Тропик» (выручка в 2018 году – 1 млрд рублей).

С этим согласны и в ООО «Троя импорт» (выручка в 2018 году – 3,9 млрд рублей), которая все так же работает по старым налогам. «Пока к нам поступают заказы только со ставкой в 20% и с таким же налогом мы закупаем товар. Потому что нет законов, которые бы заставили всех снизить ставку. Думаю, придут в себя до Нового года», – говорит гендиректор компании Елена Камурзаева.

В ООО «Компания Тропик» «Фонтанку» заверили, что по ставке в 20% продолжает работать большинство ретейлеров. Из их заказчиков на новый закон отреагировала лишь екатеринбургская сеть магазинов «Монетка». «Но ведь для этого нет никаких оснований. Как я могу продать им товар, если он был растаможен по 20%?» – удивляется Александр Гуляев. По его словам, единственное, что сейчас можно провезти по 10%, – это виноград. Наверное, потому что он отдельно указан в законе, подписанном Владимиром Путиным.

«Дольше всего результатов введения закона будут ждать те, кто покупает отечественные товары на внутреннем рынке. Они тоже не понимают, как вести себя в этой ситуации. Если по импортному товару для нас сигналом будет ГТД (грузовая таможенная декларация. – Ред.) со ставкой 10%, то по местному товару им нужно ждать подзаконный акт, нужно, чтобы категория товара попала в определенную номенклатуру, и только после этого они смогут продавать по 10%», – добавляет Гуляев.

Елизавета Ивантей для «Фонтанки.ру»

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