Кремль спустя три дня после подписания опубликовал указ об отставке главы ФСИН Корниенко

Отставка директора Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко официально подтверждена. Указ президента опубликован на портале правовых актов 3 октября.

Примечательно, что подписан документ был тремя днями ранее — 30 сентября. Несмотря на это, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил вчера, что никакого «указа не было, он не публиковался».

Напомним, накануне стало известно о том, что Корниенко уходит в отставку. Эту информацию подтвердили источники «Фонтанки» в ведомстве. Собеседники нашего издания уточнили, что причиной для увольнения стало достижение предельного возраста.

В телеграм-каналах при этом был опубликован указ Путина об отставке Корниенко и еще нескольких высокопоставленных силовиков — в частности генерала СКР, главы Калининградского управления Виктора Леденева. Информацию об увольнении последнего подтвердили источники издания «Клопс.ру».