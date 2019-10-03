«Сейчас с Вами будет установлен контакт из загробного мира!» Директор уральского завода написал из США после присвоения посмертного звания почётного жителя

Бывший директор комбината «Уфалейникель» в Челябинской области Олег Хохлов был вынужден осуществить «иностранное вмешательство» во внутренние дела России. Как пишет 3 октября Znak.com, проживающий в США бывший руководитель градообразующего предприятия города Верхний Уфалей указал местному собранию депутатов, что «посмертное звание почётного гражданина» ему не нужно. Вопреки уверенности местных властей он жив. О чём бывший промышленник и написал на историческую родину.

«Если Вы стоите, то прошу Вас присесть! Сейчас с Вами будет установлен контакт из загробного мира! – цитирует Znak.com послание Хохлова бывшим землякам. – Я жив и здоров. Ничем никогда не болел. Полон сил и энергии. В этом году в кругу семьи и друзей отметил свое 70-летие. С 1993 года живу в Лос-Анджелесе, Калифорния».

Собранию депутатов Верхнеуфалейского городского округа Челябинской области теперь придётся пересмотреть проект решения о присвоении посмертного звания почетного гражданина города бывшему директору градообразующего комбината «Уфалейникель». Кроме того, американец Олег Хохлов просит внести изменения в мемориальную доску, установленную по инициативе бывших коллег на дом, где он жил в 1980-е годы. Табличка из чёрного гранита утверждает, что мужчина умер ещё в 2005 году.

Реклама

Обилие почестей бывшему директору местного завода объясняется тем, что после назначения на должность руководителя предприятия, которое Министерство металлургии СССР готовило к закрытию, Хохлов смог на второй месяц работы на том же оборудовании и с тем же коллективом «впервые за несколько лет выдать месячный госплан». Предприятие и дальше работало при Хохлове без срывов. Директор комбината покинул страну после расстрела парламента в 1993 году, решив, что гражданская война неизбежна.

Сегодня «восставший из мёртвых» металлург не держит обиды на коллег. Он рад, что в итоге смог наладить контакты со старыми друзьями.

«Чего греха таить, был потрясен дважды и зарыдал. Первый раз — когда увидел и понял, что в Уфалее меня все еще помнят и ценят. Второй раз — когда до меня дошло, что в Уфалее меня похоронили. Я благодарен и за первое, и за второе. Народная примета — похороненный при жизни живет больше 100 лет!» — уточняет Олег Хохлов.

Российским властям не первый раз приходится иметь дело с «живыми мертвецами». В августе в Томске сотрудники МВД выдали паспорт мужчине, который 13 лет считался мёртвым. «Факт смерти был отменён», — заявил тогда официальный представитель регионального главка МВД. 50-летний мужчина «второй раз родился» после проведения проверки.