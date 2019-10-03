Доклад: В России чаще, чем в Европе, дают сроки за ненасилие, а заключенным не дают лечиться

Россия находится на первом месте по количеству заключённых в Европе и на 19-м месте в мире.

Как 3 октября сообщается в докладе Общероссийского гражданского форума и Комитета гражданских инициатив, на 100 тысяч населения в стране приходится 375 заключенных, в то время как средний европейский показатель – 102 человека.

По мнению специалистов, такую тенденцию можно объяснить «жестким уголовным законом», по которому лишением свободы часто наказывают за «ненасильственные преступления». В 2018 году в тюрьмы и колонии отправились 190 325 осужденных. 76% заключенных дали больше трёх лет лишения свободы, 28% отбывают сроки за преступления, связанные с наркотиками. Чаще – за хранение и перевозку, но не за сбыт. Таких осуждённых больше, чем посаженных за убийство или кражу.

«Российский тюремный бюджет самый большой в Европе. При этом содержание одного за­ключенного в России обходится примерно в 50 раз дешевле, чем в среднем по Европе: 2,5 евро против 128 евро на человека в день», – отмечают авторы доклада и подчеркивают, что в России заключённым зачастую не оказывают простую медицинскую помощь. Практически полное отсутствие системы адаптации после колонии – основная причина рецидивов.

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