Петербуржца застукали за грязным делом на берегу реки. Теперь он заплатит

Петербуржец заплатит за оставленный на берегу реки пакет с мусором. Инспектор департамента Росприроднадзора по СЗФО буквально поймал его за руку за непристойным занятием.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ведомства 3 октября, нарушителя застукали во время рейда в Кингисеппском районе Ленобласти. Мужчина оставил отходы на берегу реки Луга и уже собирался уехать, но инспектор подошёл к автовладельцу и попросил его показать документы. На основании водительского удостоверения был составлен протокол.

За нарушение петербуржцу назначили штраф в размере полутора тысяч рублей, однако в установленный законом срок он не был оплачен. Государственный инспектор составил ещё один протокол по факту неуплаты, который направил в мировой суд.