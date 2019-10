«Президентский харрасмент». Соцсети обсуждают прикосновение Трампа к коленке президента Финляндии

Прошедшая накануне встреча президентов США и Финляндии вызвала бурное обсуждение в соцсетях 3 октября.

Дональд Трамп встретил Саули Ниинисте у дверей Белого дома, президенты тепло поприветствовали друг друга и шутили с журналистами. Позже на открытой для прессы части встречи, когда оба лидера сидели рядом друг с другом в жёлтых креслах, Ниинисте был вынужден отмахнуться от руки Трампа, когда тот попал по его колену.

Finland’s President swatted Trump’s hand away after Trump touched his knee, is not a sentence I ever thought would ever have to be said. Trump’s a walking embarrassment. #donothingdonald pic.twitter.com/iPJl0mIv6w