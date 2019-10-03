«Президентский харрасмент». Соцсети обсуждают прикосновение Трампа к коленке президента Финляндии

Прошедшая накануне встреча президентов США и Финляндии вызвала бурное обсуждение в соцсетях 3 октября.

Дональд Трамп встретил Саули Ниинисте у дверей Белого дома, президенты тепло поприветствовали друг друга и шутили с журналистами. Позже на открытой для прессы части встречи, когда оба лидера сидели рядом друг с другом в жёлтых креслах, Ниинисте был вынужден отмахнуться от руки Трампа, когда тот попал по его колену.

Finland’s President swatted Trump’s hand away after Trump touched his knee, is not a sentence I ever thought would ever have to be said. Trump’s a walking embarrassment. #donothingdonald pic.twitter.com/iPJl0mIv6w — Scott Dworkin (@funder) October 2, 2019

Фривольный жест сразу стал объектом внимания пользователей соцсетей. «Ходячий стыд», «президентский харрасмент», – отреагировали в «Твиттере». Кто-то даже заметил, что финский президент сказал что-то. «Только вот что?» – гадают комментаторы. Нашлись и американцы, которые извинились перед Ниинисте и Финляндией за своего «некомпетентного и не подходящего для порученной ему роли» президента.

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«Разве можем мы осуждать финского президента? Кто знает, где были его руки?» – шутят другие.

«Язык тела президента Финляндии, сидящего в кресле: отклонился настолько далеко от Трампа, насколько позволяет стул, выражение ужаса в его глазах, вместе с нервным смехом... все говорит о том, что он знает, что Трамп сумасшедший, и он надеется, что выйдет из комнаты живым», – рассуждают зрители.

Трамп довольно продолжительно разглагольствовал о нападках на него. Ниинисте ничего не оставалось, как тихо слушать.

После переговоров и рабочего обеда на пресс-конференции Трампу пришлось заметно понервничать. Он хвалил отношения с Финляндией на радость финским дипломатам, но потом, отвечая на вопрос американских журналистов об импичменте, глава США назвал ситуацию «величайшим обманом» и «мошенническим преступлением против американского народа».