СМИ: Глава Росгидромета Яковенко ушел в отставку после критики Путина

Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета) Максим Яковенко уходит в отставку. Об этом 3 октября пишет Znak.com со ссылкой на источники в правительстве.

По данным издания, официальная формулировка увольнения — «по собственному желанию». При этом, по мнению собеседников Znak.com, причиной отставки стала критика работы Росгидромета на совещании у Владимира Путина по вопросу ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке. На нем глава МЧС Евгений Зиничев высказал претензии к работе ведомства. В СМИ сообщали, что Путину якобы доложили, что тяжелых последствий паводков можно было избежать, если бы Росгидромет вовремя донес МЧС информацию о прогнозе погоды.