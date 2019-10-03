Балконы на 23 миллиона. Как застройщик накрутил 2,5 тысячи квадратов на дом

Владельцы новостроя часто доплачивают за нежданное увеличение жилья. Но ЖК «UP-квартал «Комендантский» поразил и видавших виды. Там не только требуют огромных доплат — «комфорт» превратился в «эконом».

Фото: официальный рендер застройщика ЖК «UP-квартал «Комендантский»

Московский застройщик «ФСК «Лидер Северо-Запад» сдал вторую очередь квартала «UP-Комендантский». Взамен дольщики, которым прилетели счета на доплату, готовят коллективный иск. Как и в случае с первой очередью, квартиры приросли «лишними», но не бесплатными метрами из-за резкого сокращения площадей мест общего пользования и выросших лоджий. Компания еще и понизила класс энергоэффективности дома, лишив жильцов надежды на налоговые льготы и экономию на коммунальных платежах.

В конце августа «ФСК «Лидер Северо-Запад» завершил строительство ЖК «UP-квартал Комендантский», получив разрешение на ввод в эксплуатацию второго этапа – двух 25-этажных корпусов в общей сложности на 996 квартир. Сейчас в разгаре приемка квартир, а также подготовка коллективного иска, в котором клиенты компании намерены потребовать либо устранить солидный список недочетов, либо соразмерно снизить стоимость жилья.

Из разрешения на ввод в эксплуатацию следует, что фактическая общая площадь жилых помещений с учетом балконов, лоджий, веранд и террас составила 43620 кв. метров, это более чем на 2,4 тысячи кв. метров превышает запроектированную площадь. Застройщик в комментарии «Фонтанке» затруднился пояснить, за счет каких именно помещений выросли квартиры, посетовав только на «сложность технологического процесса».

Путем простых арифметических действий с представленными в разрешении данными можно подсчитать, что площадь балконов увеличилась на 710 квадратов, остальной прирост – непосредственно за счет квартир. Точнее, резюмируют дольщики, которые успели получить обмеры, – за счет урезания мест общего пользования.





По условиям договоров долевого участия (ДДУ), после сдачи дома покупателям квартир отводится 15 рабочих дней на полный расчет с застройщиком за «лишние» метры. Только после этого подписывается акт приемки-передачи жилья. В случае несогласия у дольщика два выхода: либо разрывать договор, либо идти в суд. За балконы допоплата насчитывается с понижающим коэффициентом. При цене в 109 тысяч рублей за квадратный метр и в случае, если бы все дольщики без лишних споров полностью рассчитались за излишки, застройщик может получить незапроектированную прибыль в размере почти 208 млн рублей.

При этом с начала 2017 года действуют поправки в федеральный закон о долевом строительстве, которыми ограничили допустимый «платный» прирост – 5%. Требовать деньги за все, что сверху, застройщик, конечно, может, но оплачивать их дольщик не обязан. В случае с «Комендантским» пятипроцентный порог прописан в договорах, однако хотят с них полной оплаты. «ФСК «Лидер Северо-Запад» утверждает, что при превышении пятипроцентного порога «максимально учитывает интересы дольщиков» и решает вопросы в индивидуальном порядке. Как именно, пояснили будущие жильцы UP-квартала: компания им сообщила, что может рассмотреть возможность рассрочки для тех, чьи квартиры разрослись. Правда, очевидно, что ввязываться в судебные баталии, чтобы не платить за излишки, готовы далеко не все.

В среднем квартиры приросли на 5,8%, в отдельных случаях — до 7,3%. У кого-то жилье выросло на 2,5 квадрата за счет балкона (что немного по практике) и расширения квартиры в сторону общего коридора. Вот только дверям расположенных напротив квартир суждено сталкиваться, если соседи будут покидать жилье одновременно.

Фото: дольщики ЖК «UP-квартал «Комендантский»

Одна из дольщиц заключила договор всего за два месяца до сдачи дома. «Они не могли не знать, что площадь квартиры не 76,5, а 80,9 кв. метров и что энергоэффективность не В, а С. То есть меня изначально ввели в заблуждение! За два месяца моя квартира выросла на 4,4 метра, к доплате с кадастром 523 тысячи рублей», – рассказала она. Аналогичная история и у дольщицы, которая приобрела квартиру в декабре 2018 года.

В первом корпусе ЖК ряд квартир также прибавил в площади, о чем подробно писала «Фонтанка». Однако прирост был, с одной стороны, неравномерным, с другой, гораздо менее впечатляющим — плюс 4,71% жилых площадей с балконами.

В целом из петербургских застройщиков колебаниями выше 1-2%, кроме ФСК, грешит только LEGENDA Intelligent Development.





Первую очередь «Комендантского» компания ввела с задержкой в полгода, что позволило дольщикам потребовать выплаты неустойки или взаимозачета. Второй и третий корпуса «ФСК «Лидер Северо-Запад», как похвастался застройщик у себя на сайте, были сданы на квартал раньше срока, соответственно, оснований требовать неустойку у покупателей нет.

Будущие жильцы, в свою очередь, жалуются: спешка обернулась тем, что смотреть и принимать квартиры их привели на незавершенную стройку. По их словам, на 28 августа не были полностью завершены работы по фасадам, не доделано витражное остекление, продолжались кровельные работы. Кое-где отсутствовали радиаторы, зато строительный мусор и следы жизни рабочих — присутствовали в избытке. Внутренние двери зияли отверстиями для фурнитуры. Из менее впечатляющих сюрпризов: плесень на стенах, устойчивый запах мочи в квартирах на верхних этажах, кто-то уверяет: даже следы наркотических средств. «По итогу такое количество недочетов, что мы чувствуем себя обманутыми», – резюмировал один из членов инициативной группы, которая готовит исковое заявление.

Кроме того, в ДДУ был указан класс энергоэффективности «В», что сулило жильцам экономию затрат на коммуналку на 15-20% и льготы по налогу на имущество в течение трех лет. Однако в разрешении на ввод указан другой показатель – «С», который означает лишение перечисленных бонусов. При этом в проектную документацию изменения были внесены в последний момент.

Снижение энергоэффективности застройщик объяснил изменениями законодательства, посетовав, что в утвержденной форме разрешения на ввод нет возможности указывать два энергетических показателя — эффективность и сбережение. И указав, что обещанный «В» – это класс последнего.

Однако в письме Минстроя от августа 2017 года даются разъяснения, что понятие СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003» «Тепловая защита зданий», на который как раз и ссылается застройщик, «предусматривает установление классов энергосбережения зданий, которые не эквивалентны классам энергетической эффективности».

Дольщики пожаловались куда только можно, направив обращения в Госстройнадзор, Ростехнадзор, Министерство строительства РФ, Роспотребнадзор и прокуратуру. Ответы ведомств, которые на момент публикации успели дойти до адресатов, не утешают. ГАСН напомнил, что разрешение на ввод выдано, а оснований для отказа служба не нашла. Ростехнадзор и Минстрой переадресовали запрос в Смольный.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»