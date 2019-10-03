Погасили десятку. «Дальпитерстрой» расплатился по долгам с ГУП «ТЭК СПб»

Компания ООО СК «Дальпитерстрой» погасило задолженность перед ГУП «ТЭК СПб». Ранее предприятие добилось ареста имущества застройщика стоимостью в 16 таких долгов.

О том, что долг погашен, «Фонтанке» 3 октября рассказал глава «Дальпитерстроя» Аркадий Скоров. Он уточнил, что изначально компания вела спор с «Лентеплоснабом», который занимался теплоснабжением Колпинского и Пушкинского районов, причем сам «Дальпитерстрой» в свою очередь пытался взыскать с компании задолженность по работам. С тех пор «Лентеплоснаб» обанкротился, сейчас в этих районах работает ГУП «ТЭК СПб».

Ранее стало известно, что ГУП «ТЭК» добился ареста имущества «Дальпитерстроя» на 158 млн рублей из-за долга в 10 млн.