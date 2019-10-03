Погасили десятку. «Дальпитерстрой» расплатился по долгам с ГУП «ТЭК СПб»
Компания ООО СК «Дальпитерстрой» погасило задолженность перед ГУП «ТЭК СПб». Ранее предприятие добилось ареста имущества застройщика стоимостью в 16 таких долгов.
О том, что долг погашен, «Фонтанке» 3 октября рассказал глава «Дальпитерстроя» Аркадий Скоров. Он уточнил, что изначально компания вела спор с «Лентеплоснабом», который занимался теплоснабжением Колпинского и Пушкинского районов, причем сам «Дальпитерстрой» в свою очередь пытался взыскать с компании задолженность по работам. С тех пор «Лентеплоснаб» обанкротился, сейчас в этих районах работает ГУП «ТЭК СПб».
Ранее стало известно, что ГУП «ТЭК» добился ареста имущества «Дальпитерстроя» на 158 млн рублей из-за долга в 10 млн.
Справка:
Жителей Пушкинского и Колпинского районов теплом до 2011 года обеспечивало ЗАО «Лентеплоснаб» на основании договора простого товарищества с ГУП «Пушкинский ТЭК». Частная компания «Лентеплоснаб» должна была поддерживать работоспособность оборудования, реконструировать и строить новые котельные, однако экономила на ремонте. В результате тепловые сети были доведены до аварийного состояния, а сама компания, к которой когда-то имел отношение сын экс-губернатора Петербурга Владимира Яковлева, подала заявление о банкротстве и попыталась взыскать около 800 млн рублей с ГУП «ТЭК».
Сам «ПушТЭК» с тех пор тоже обанкротился, а ГУП «ТЭК» пришлось брать в аренду оставшиеся здесь 50 котельных, 26 ЦТП и 554 км сетей. В восстановлении инфраструктуры двух районов может принять участие «Газпром».