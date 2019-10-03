Бывший депутат получил в Петербурге 7 лет за страховое мошенничество. Когда-то он выступал перед президентом

Бывший единоросс Антон Криницын уезжает в колонию за мошенничество со страховками. Раньше он отстаивал малый бизнес перед президентом России.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 3 октября Криницын признан виновным в покушении на хищение 32,5 млн рублей у компаний «Ингосстрах» и «РЕСО-Гарантия».

«Криницыну изменена мера пресечения, под стражу он заключен в зале суда после оглашения приговора», – уточнили в пресс-службе.

Бывший муниципальный депутат «Коломяг» осенью 2015 году через фирму своего однокурсника Андрея Пантюхова «МехМаш» заключил договоры страхования спецтехники — экскаваторов и погрузчиков. В течение месяца с техники пропало навесное оборудование, Криницын пошел в полицию с заявлением о краже. Страховые заподозрили инсценировку, в возмещении отказали, и появилось дело о страховом мошенничестве.

Реклама

Криницын приговорен к семи годам общего режима. Пантюхов получил пять лет. Водитель-механик Филипп Белюсев, помогавший разбирать экскаваторы для имитации кражи, – три года. Всех арестовали и повезли в Кресты.

Криницын прославился после встречи в июне 2009 года президента Дмитрия Медведева с молодежным активом «Единой России». Депутат из Петербурга рассказал выдуманную историю о чиновниках-бюрократах, глава государства ему посочувствовал, а после встречи администрация президента со всей мощью набросилась на Смольный и Приморский районы Петербурга. Губернатор Валентина Матвиенко и глава района Юрий Осипов жили в стрессе, пока не выяснилось, что у Криницына богатая фантазия.