За 110 тысяч рублей будущих водителей на Васильевском оставили и без денег, и без курсов вождения

В Василеостровском районе Петербурга вынесли приговор за мошенничество гендиректору автошколы. Женщина «надула» десять человек, взяв с них деньги за обучение, но так его и не предоставив.

Как сообщает 3 октября пресс-служба прокуратуры Петербурга, суд установил, что генеральный директор ООО «Центр развития и восстановления навыков вождения» заключила договоры на оказание платных услуг по профессиональной подготовке по профессии водителя с 10 гражданами, не собираясь при этом исполнять взятые на себя обязательства. Сумма оплаты составила более 110 тысяч рублей. Полученные деньги женщина похитила и потратила на собственные нужды.

В ходе следствия она полностью признала свою вину, а также добровольно возместила материальный ущерб всем потерпевшим. Суд признал женщину виновной в 9 преступлениях по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину) и приговорил к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Приговор в законную силу еще не вступил.