«Качаем ягодицы, немножко задыхаемся». Как выглядит Арбитражный суд перед визитом председателя Верховного суда

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области после переезда в современное здание на улице Смольного радует посетителей новым уровнем комфорта и доступности правосудия. Приезжающему на торжественное открытие 8 октября председателю ВС Вячеславу Лебедеву будет на что посмотреть.

Впечатлениями от работы в новом здании 3 октября с «Фонтанкой» делятся адвокаты.

По их мнению, одно из главных достоинств Арбитражного суда – отрешение от внешнего мира и суеты.

«Это бесподобная опция – отсутствие мобильной связи. Телефон не ловит нигде, только на шестом этаже чуть-чуть. Ты остаешься один на один со своими мыслями. Нирвана не за горами», – говорит собеседник.

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Забота о физическом здоровье посетителей тоже учтена в арбитраже. Баррикады перед лифтами велят пользоваться лестницами, и вереницы мужчин и женщин создают на ступеньках небывалое оживление.

«Качаем ягодицы, думаем о вечном», – забравшись на шестой этаж, отправил корреспонденту сообщение еще один знакомый адвокат.

По его словам, отсутствие гардероба и вентиляции тоже влияет благотворно. Посетителям в верхней одежде легче «пропотевать».

«При небольшом скоплении народа дышать почти невозможно», – замечает он.

Электронные табло в новом здании пока тоже не подключены. Информация о делах выводится проверенным способом – на листы А4 при помощи лазерной печати. Такие «табло» вывешиваются перед каждым залом.

Участникам процессов показалось, что запланированные для судей совещательные комнаты отсутствуют или еще не функционируют.

«Во всяком случае, всех из зала выгоняют, когда судья уходит на решение. Секретари говорят, что работают по старинке», – добавляют собеседники «Фонтанки».

Переход на электронный документооборот пока тоже не состоялся. На столах судей привычная картина – бумажные груды из томов.

Арбитражный суд Петербурга и области в августе 2019 года неожиданно сообщил о переезде с Суворовского проспекта в новое здание на улице Смольного, 6. Работу он возобновил 16 сентября. Через пять дней, 8 октября, запланировано торжественное открытие с участием председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева.