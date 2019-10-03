«Активу УФСИН» в Крестах предъявили обвинение. Из нищего арестанта выбивали деньги до посинения

В Петербурге троим обитателям СИЗО «Кресты» предъявлено обвинение в вымогательстве денег через систематические побои. Они прославились футболками «Актив УФСИН Един» и вольготными условиями жизни – с телефонами и свободой действий.

О предъявлении обвинения в вымогательстве сообщает 3 октября Санкт-Петербургское управление СКР.

«С 18 по 19 июля 2019 года обвиняемые требовали у мужчины 1998 года рождения 20 тысяч рублей, высказывая угрозы его жизни и здоровью. После того, как потерпевший не смог найти денежные средства, соучастники, продолжая угрожать, поочередно нанесли ему удары. Затем один из обвиняемых по мобильному телефону позвонил родственникам мужчины, сообщив, что он избит и что избиения будут продолжаться. 19 июля 2019 года родственники потерпевшего перевели 3 тысячи рублей на банковскую карту знакомой одного из обвиняемых», – говорится в сообщении.

Об избиении арестанта администрация Крестов узнала сразу, избитый не стал скрывать повреждений и попросил перевести его в другую камеру. Но СКР был привлечен к расследованию только после того, как соцсеть «Гулагу.нет» опубликовала видео с избиением.