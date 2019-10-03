Великобритания изменила закон о санкциях против России ради изучения Марса

Поправки в закон об экспортном контроле внесла Великобритания. Послабление в санкционный режим в отношении России внесли ради миссии по изучению Марса «ЭкзоМарс-2020».

Как пишет РБК 3 октября, изменения внесены в раздел «Преступления, связанные с товарами и технологиями, входящими в Общий военный перечень Европейского Союза». Поправки разрешают импорт в Россию «определенных веществ, предназначенных для использования в определенных пусковых установках, запуска или заправки определенных спутников или для проведения определенных испытаний и полетов в рамках миссии «ЭкзоМарс-2020».

Согласно пояснительной записке, поставки могут быть осуществлены только при условии предварительного согласования в соответствии со статьей об антироссийских санкциях.

В изначальной версии закона говорилось, что лицо, которое осуществляет деятельность по поставке в Россию гидразина, несимметричного диметилгидразина и метилгидразина (компоненты высококипящего ракетного топлива), предназначенных для использования в определенных пусковых установках, совершает преступление.

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Ранее Роскосмос признал проблемы с парашютами, которые ставят под вопрос полёт на Марс. Несмотря на доработки системы, парашюты, необходимые для приземления марсохода, продолжают рваться.

Миссия ExoMars-2020 реализуется Роскосмосом совместно с Европейским космическим агентством. В 2016 году были запущены космический аппарат Trace Gas Orbiter и десантный модуль «Скиапарелли». На втором этапе к Марсу должен отправиться десантный модуль совместной разработки Ростеха и Роскосмоса с европейским автоматическим марсоходом на борту. В августе было объявлено о переносе сроков его старта.