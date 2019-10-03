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Власть
03.10.2019 13:27
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«Из-за страха перед Соединёнными Штатами». Экс-генпрокурор Украины подтвердил отказ от расследования по сыну Джо Байдена из-за давления прежней администрации США

Отставной генеральный прокурор Украины Виктор Шокин подтвердил, что был вынужден прекратить расследование в отношении украинской компании «Бурисма», членом совета директоров которой был в то время сын вице-президента США Джо Байдена — Хантер — под давлением со стороны администрации Соединенных Штатов. Об этом со ссылкой на телеканал Fox News 3 октября сообщает «Интерфакс». 

Признание экс-генпрокурор сделал в разговоре с адвокатом американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани. 

«Шокин попытался продолжить расследование, но в июне или июле 2015 года посол США Джеффри Пайетт сказал ему, что расследование должно проводиться в белых перчатках, что, по словам Шокина, означало, что ничего не надо делать», — цитируют журналисты записи Джулиани. 

Там же утверждается, что во время расследования по Байдену-младшему его отец, вице-президент, якобы распорядился задержать предоставление американской помощи Украине.

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Уточняется, что записи Джулиани были переданы конгрессу США генеральным инспектором госдепартамента.

Джо Байден является главным претендентом от Демократической партии на пост президента США в 2020 году и основным конкурентом Дональда Трампа. 

В конце сентября демократы в нижней палате американского парламента запустили процедуру импичмента Трампа из-за его переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Якобы Трамп шантажировал украинского коллегу отказом от государственной помощи, если Зеленский не возобновит расследование по делам сына Джо Байдена на Украине.

25 сентября администрация Трампа опубликовала стенограмму переговоров Трампа и Зеленского, где американский президент действительно просил украинского коллегу присмотреться к делам семьи Байденов, но угрозы отказа в американской помощи в этом контексте не звучало. Это подтвердили в минюсте США. 

В разговоре с Зеленским Трамп настаивал на контактах с Джулиани, который посетил Киев после разговора двух лидеров. В ответ украинский лидер выразил готовность помогать Трампу после утверждения нового украинского генпрокурора, который будет человеком Зеленского «на 100%».

Импичмент нужен демократам, чтобы отвлечь внимание избирателей от скандала с сыном Байдена, ранее поясняла «Фонтанке» руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Виктория Журавлева.

«Демократы играют ва-банк. Этот скандал может активизировать электорат Трампа. Если кто-то из его электората в последнее время сомневался, как голосовать, то сегодня вся его основная база пойдёт голосовать на 100%. И голосовать она будет за Трампа», — считает американист. 

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