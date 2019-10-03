«Пассажиравтотранс» снова запускает маршрут из Колпино до станции «Шушары». Месяц назад пришлось возвращать автобусы в парк

3 октября «Пассажиравтотранс» снова открывает маршрут № 330 «Метро "Шушары" — Колпино, Оборонная улица». 5 сентября его тоже запускали, приурочив к несостоявшемуся открытию нового участка Фрунзенского радиуса.

Как сообщается на сайте комитета по транспорту, автобусы будут тормозить на следующих остановках: «Метро "Шушары"», «Петро-Славянка» (по требованию), «Улица Танкистов» (по требованию), «Улица Братьев Радченко» (по требованию), «Пролетарская улица», «Бульвар Трудящихся» (по требованию), «Заводской проспект», «Улица Анисимова» (высадка пассажиров), «Оборонная улица» (посадка пассажиров).

Кроме того, с 4 октября к станции метро «Шушары» переносятся конечные пункты коммерческих маршрутов № К-293А («Метро "Шушары" — Колпино, бульвар Трудящихся, дом 39») и № К-296 («Метро "Шушары" — Колпино, Оборонная улица, дом 10»). В тот же день к «Шушарам» организуют заезд автобусного маршрута № 197.

Смена маршрутной сети связана с объявленным открытием 3 октября трех новых станций метро — «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары». Открывать их собирались 5 сентября, тогда же были запущены автобусы. Сообщалось, что в рабочие дни там будут курсировать 10 автобусов, в выходные — 6. Плановые интервалы составят 11 минут в утренний час пик, 12–15 минут — в вечерний. Однако прямо во время торжественной церемонии выяснилось, что станции останутся закрытыми для пассажиров, так что маршрут отменили. Новая церемония назначена на 3 октября.