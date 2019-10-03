На «Игоре Драйв» с 2020 года будет проходить гонка DTM среди прототипов

Презентация новой гоночной трассы «Игора Драйв» прошла в Приозерском районе Ленинградской области в четверг, 3 октября. В рамках мероприятия был подписан контракт на проведение гонок серии DTM. Первая гонка пройдёт 31 мая 2020 года.

В мероприятии участвовали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, исполнительный директор ITR GmbH Кострон Ахим и исполнительный директор «Игора Драйв» Вадим Войтенков.

– Очень рад, что чемпионат DTM возвращается в Россию, и особенно, что он приходит в Ленинградскую область, – заявил губернатор. – Комплекс «Игора Драйв» на сегодняшний день – это один из самых современных комплексов в России. Этот комплекс предназначен не только для профессиональных гонок, но и простых автолюбителей. Есть возможность не только посмотреть на гонки, но и самим попробовать себя на этой трассе.

На территории автодрома будут площадки для картинга, мотокросса, ралли, контраварийного вождения и несколько детских клубов мотокросса.

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Архитектором комплекса выступил автор многих объектов «Формулы-1» немецкий архитектор и автогонщик Герман Тильке.

DTM – чемпионат среди легковых автомобилей (силуэт-прототипов). Проводится с 2000 года, возрождён на базе Deutsche Tourenwagen Meisterschaft («старого DTM») (1984–1996). Этапы чемпионата проводятся в разных странах.