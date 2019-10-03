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Бизнес
03.10.2019 14:01
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Поддать газу. Hyundai в следующем году начнет выпускать в Петербурге газовый «Солярис»

Корейский автопроизводитель Hyundai представил в Петербурге образец легкового автомобиля Solaris, который будет ездить на газовом топливе.

Поддать газу. Hyundai в следующем году начнет выпускать в Петербурге газовый «Солярис»

Алексей Рожнов/«Фонтанка.ру»

Новинка под названием  Hyundai  Solaris CNG представлена на петербургском «Газовом форуме» 3 октября. Как следует из официального пресс-релиза ООО «Газпром газомоторное топливо» («дочка» «Газпрома», развивает сеть газовых заправок), в ближайшее время ожидается начало серийного производства такого автомобиля.

Поддать газу. Hyundai в следующем году начнет выпускать в Петербурге газовый «Солярис»

Как уточняют в «Газпром Газомоторное топливо», речь идет об автомобиле с двигателем, который может ездить и на обычном бензине, и на компримированном (сжатом) природном газе. Необходимо отметить, что его нельзя будет заправлять по наиболее распространенной в России автогазовой технологии пропаном. 

Автомобиль с аналогичным двигателем Huyndai уже показывал на Парижском автосалоне — хэтчбек i30 CNG. Он оснащен битопливным двигателем T-GDI на 1,4 литра мощностью 117 л.с. Если российский Solaris получит такой же мотор, то его покупатели смогут рассчитывать и на семиступенчатую коробку передач, с которым он обычно агрегируется.

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Специальный газовый баллон из стекловолокна, как правило, размещается в багажном отсеке, на месте запасного колеса. Отверстие для заправки машины газом располагается рядом с горловиной бензобака — под одной привычной водителям крышкой. Топливная система настроена так, что после полной выработки газа двигатель автоматически переходит на питание бензином. 

Директор по внешним связям российского завода Hyundai Виктор Васильев уточнил, что сейчас в распоряжении завода имеется лишь прототип «Соляриса» на компримированном газе.

«Производство и продажи начнутся на петербургском заводе в следующем году, ближе к середине, — говорит он. — Спрос, объем и комплектация сейчас прорабатываются».

Представители «Газпром Газомоторное топливо» приводят расчеты, согласно которым владельцы легковых машин, питающихся компримированным природным газом, смогут экономить на топливе до 67 тыс. рублей в год. Правда, такой показатель достигается при условии ежесуточного пробега в 70 км. Такие расчеты актуальны для тех, кто решит переоборудовать свои обычные бензиновые машины. Насколько экономичным будет машина с предустановленным на заводе оборудованием, пока не известно.

Одним из главным препятствий на пути к широкому распространению газовых машин (и в Петербурге тоже) может стать крайне скудная сеть заправок с компримированным газом. Куда больше в городе заправок с пропаном — их несколько десятков, но новые «Солярисы» на них заправлять будет нельзя. 

Сейчас в административных границах расположено всего семь газовых АЗС с компримированным газом: в Сестрорецке, Пушкине, Петергофе, на Пулковском шоссе, на Кубинской и Корабельной улицах, также одна площадка передвижного заправщика на Малой Балканской. Правда, часть из них находится на территории автопарков и недоступна обычным водителям.

ООО «Газпром Газомоторное топливо» объявило о запуске программы на 2019—2023 год, согласно которой за это время в области число газозаправочных объектов должно вырасти до 22 штук. 

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Hyundai в рамках СПИК вложит к 2026 году 35 млрд рублей в создание R&D-центра, обновление основного предприятия, а также создание отдельного завода по производству двигателей и коробок передач. В вопросе запуска производства автомобилей на газомоторном топливе корейской корпорации важна господдержка Минпромторга. По словам Виктора Васильева, сейчас  министерство готовит специальные субсидии.

Производители автомобилей давно освоили эту нишу. Одна из самых популярных в России машин с битопливными двигателями — Volkswagen Passat Ecofuel. Кроме него на газе ездят также Skoda Rapid, BMW X7 и 750i, KIA – Ceed II, Renault — Sandero II, Nissan Almera III, Toyota — Camry VII и Rav 4-IV. Правда, ни одна из этих моделей не попадает в страну официальным путем, водителям приходится самим привозить их из-за границы. 

Куда большей популярностью пользуется дооснащение обычных машин газобаллонным оборудованием — счет тех, кто перешел на газ, идет на десятки тысяч, но точного учета никто не ведет. Кроме того, власти многих городов, том числе Петербурга, закупают автобусы и дорожную технику, питающуюся газом.

До сих пор на российских заводах газобаллонное оборудование штатно устанавливали в «Ладу «Ларгус» и «Весту», а также в УАЗ «Патриот». В числе мер поддержки покупателей газовых машин правительство России, в частности, рассматривает возможно предоставить им право бесплатного проезда по платным трассам.

Денис Лебедев, Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

Справка:

Одновременно с газовым «Солярисом» на Газовом форуме был представлен и Renault Logan с примерно такой же битопливной установкой. Правда, этот автомобиль показывал не сам завод-изготовитель, а один из его партнеров, ГК "Альтернативные топливные системы", который занимается дооборудованием машин газобаллонным оборудованием. Газовый «Логан» также имеет статус прототипа и используется лишь для изучения спроса. Когда именно он появится в продаже и будет ли пускаться в серийное производство, не сообщается.

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