«Всегда готовы!» МЧС переодело новосибирских школьников в противогазы под музыку «Гражданской обороны»

Шестиклассники одной из новосибирских школ учились надевать противогазы под «Всё идёт по плану» Егора Летова. Шутливый ролик на YouTube выложило региональное управление МЧС.

Акция прошла ко Дню гражданской обороны, который отмечается 4 октября. В начале видео учительница спрашивает детей, готовы ли они к уроку. Когда камера берёт в кадр лица учеников, те уже сидят в противогазах и кричат: «Всегда готовы!» В следующую секунду преподаватель появляется в полном комплекте химзащиты и объявляет, что город «готов к гражданской обороне». После этого звучат аккорды песни «Всё идёт по плану» Егора Летова. Таким способом сотрудники новосибирского МЧС подхватили флешмоб #GOМЧС, ради которого желающих просят снять видео и доказать, что они готовы к внештатным ситуациям «как угодно: от надевания противогаза на время до комплектования бункера с запасами провизии».

Одна из самых знаменитых песен группы «Гражданская оборона» «Всё идёт по плану» любима не только в России: летом 2019 года в сети появилась запись того, как хит исполняют музыканты Massive Attack. 10 сентября в честь дня рождения Егора Летова отечественные певцы от Шнурова до Animal ДжаZ выпустили трибьют из 27 композиций.