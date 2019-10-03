Сам себе не начальник. Подавляющее число россиян не желает идти в бизнесмены

Занятие законным бизнесом в России с годами теряет популярность, выяснили социологи. Каждый второй в стране предпочитает работать «на дядю» и не рисковать с созданием своего дела.

Согласно результатам исследования Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС, опубликованным 3 октября, в стартаперы рвутся лишь 4,3% респондентов. Теоретически желающих набралось ещё 26%, но с оговорками об отсутствии возможностей или ссылкой на отдалённую перспективу. Веры в то, что им удастся воплотить начинание, у социологов нет.

57,6% опрошенных заниматься собственным бизнесом не хотят категорически. За последние почти двадцать лет противников идеи работы на себя прибавилось: в 2001 году «нет» на вопрос социологов ответили меньше 44% респондентов.

Влиться в ряды предпринимателей преимущественно стремятся мужчины до 24 лет. Подстегнуть могут также хорошее материальное положение и жизнь в столице или других крупных городах. Кроме того, к предпринимательству тяготеют самозанятые.

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Низкий уровень предпринимательской активности россияне объясняют в основном отсутствием стартового капитала (56,3%). Ещё примерно 47% считают неподъёмным налоговое бремя. Примерно треть (30,9%) отпугивает волокита с получением разрешенией и оформлением документов. Также в топе причин, почему законный бизнес не привлекает, конкуренция, нехватка знаний и опыта, проверки.

При этом с 2001 года опасаться мздоимства со стороны чиновников стали почти втрое меньше, а рэкет пугает не больше 6% респондентов, хотя в «нулевых» он не пускал в бизнес практически каждого третьего.

Об отношении к собственному делу социологи спросили 1215 человек среди занятого населения в 27 субьектах РФ.