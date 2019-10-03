«Первое правило бойцовского клуба». Полиция разбирается с платными драками в московской школе

В драке учеников одной из столичных школ разбирается полиция Москвы после появления слухов о том, что подростки устроили в учебном заведении «бойцовский клуб», заставляя младших драться за деньги.

«В столичную полицию поступило заявление. Начата проверка», – сообщили 3 октября ТАСС в пресс-службе столичного главка.

Источник агентства сообщил, что одна из учениц пятого класса школы №97 показала родителям видеозапись школьной драки. Шокированные родители отправились в полицию.

В телеграм-каналах утверждалось, что дети били друг друга за деньги на потеху старшеклассникам, которые устроили в школе «бойцовский клуб».