Антикварное пианино пало жертвой ДТП на дамбе. Грузовая «ГАЗель» приехала в эвакуатор

Грузовой фургон разложился об эвакуатор на дамбе под Кронштадтом. Со слов очевидцев, пострадали водитель и старинный музыкальный инструмент.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», около 11 часов утра 3 октября на дамбе, перед горбатым мостом со стороны Кронштадта, грузовая «ГАЗель» врезалась в эвакуатор с небольшим погрузчиком на платформе. Тот стоял в крайней левой полосе из-за поломки, пишет Ромка.

От удара у «ГАЗели» буквально вырвало передний мост. По предварительным данным, в аварии есть пострадавший. Со слов очевидцев, это водитель фургона. На фото видно дыру в лобовом стекле «ГАЗели», возможно, водителя приложило головой.

Грузовик перевозил антикварное пианино марки Sponnagel. Их производство было прекращено во время Первой мировой войны. «Пианино жаль, однако, – пишет Ромка. – Вот как раз хотел отдать в хорошие руки на реставрацию... В порядок привести, конфетка была бы... А теперь даже не знаю».