По делу журналиста Прокопьевой об «оправдании терроризма» СК вызвал на допросы других представителей СМИ Пскова

Следователь по делу Светланы Прокопьевой, обвинённой в оправдании терроризма, вызвал на допрос сразу несколько псковских журналистов, об этом в четверг, 3 октября, сообщил депутат местного областного парламента Лев Шлосберг, который сам был вызван на допрос в СК накануне.

«Журналистов «Эха Москвы в Пскове» и «Псковской ленты новостей», принявших участие в акции солидарности со Светланой Прокопьевой и опубликовавших тексты в её защиту, вызвали в Следственный комитет по Псковской области для допроса», – написал Шлосберг в своём телеграм-канале.

1 октября ряд независимых изданий и журналистов опубликовали открытое письмо фигурантки уголовного дела Прокопьевой, где она рассказывает о том, с чего начиналось её преследование по статье УК РФ 205, часть 2.

Факт вызова псковских журналистов на допросы «Фонтанке» подтвердил их коллега, главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин.

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«Действительно, вызвали эховцев и плнщиков на допрос в качестве свидетелей. При этом меня, как известного участника акции солидарности со Светланой, на допрос пока не вызывали. А мы («Псковская губерния», где Прокопьева ранее работала главным редактором. – Прим. ред.) в этом смысле сделали больше, чем те коллеги, кого пригасили на допрос в СК. Поэтому я предполагаю, что следствие приступило к сбору позитивных показаний по Свете. Зачем ещё звать на допрос её активных сторонников? Надеюсь, что мы дождёмся позитивного развития событий в деле об оправдании терроризма», – сказал Камалягин.

Ранее с требованием прекратить уголовное преследование журналистки, которая в эфире псковского «Эха» и на страницах «Псковской ленты новостей» в 2018 году анализировала причины самоподрыва 17-летнего молодого человека в архангельском ФСБ, выступил президентский Совет по правам человека и Союз журналистов России.

Это первое в современной истории РФ уголовное дело об оправдании терроризма в отношении журналиста. Прокопьевой грозит до семи лет лишения свободы.