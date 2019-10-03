Крепкий северный ветер захватит Петербург в ближайшие часы

Крепкий ветер налетит на Петербург в ближайшие часы. Он заставит прохожих ежиться: северные направления порывов напомнят о том, что уже почти середина осени.

О непогоде предупреждает ГУ МЧС по городу. По информации Северо-Западного гидрометцентра, днем 3 октября в Петербурге местами ожидается усиление северо-восточного, северного ветра до 16 м/с. По шкале Бофорта такой ветер классифицируется как крепкий.

Сейчас в городе на Неве всего 6 градусов тепла. На улице мокро. На ближайшие два дня в прогнозах стоит мокрый снег.