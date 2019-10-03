В московской школе подростки окунули сверстника головой в унитаз. Видео попало в Сеть. СК возбудил уголовное дело

Школьники окунули сверстника головой в унитаз в московской школе на Ленинском проспекте. Издевательства снимали на видео, которое пошло гулять по Сети и в итоге попалось на глаза сотрудникам правоохранительных органов. Следственный комитет запись впечатлила, и по факту возбудили уголовное дело о побоях.

Как сообщили 3 октября в пресс-службе столичного СК, подростки «применили к сверстнику физическую силу, причинив глубокие нравственные страдания». Инцидент, по версии следствия, произошел «не позднее 2 октября». СМИ выяснили, что пострадавший ребенок учится в седьмом классе, его обидчики на год старше. При этом в интервью телеканалу «360» классная руководительница заявила, что видеозапись была сделана «не вчера», не став уточнять другие подробности.

На случившееся отреагировала директор школы, которая пообещала принять меры. «Сейчас с мальчиками и их семьями работают социальный педагог и школьный психолог», — сказала директор «Российской газете».

Выяснилось, что терпевший издевательства ребенок поет в ансамбле у Ильи Резника. Композитор в комментарии радиостанции «Говорит Москва» назвал произошедшее «зверством» и «садизмом».

В школе работают сотрудники полиции и Следственного комитета.