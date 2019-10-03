«Русское чудо»: американская компания восхитилась ростом безналичных платежей в России в 30 раз

Американская консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG) оценила стремительные темпы развития рынка безналичных платежей в России за последние восемь лет.

Как следует из опубликованного 3 октября доклада BCG, с 2010 по 2018 годы число безналичных карточных транзакций в России выросло в 30 раз. А страна признана мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций. По мнению консультантов, к «русскому чуду» привели сочетание дешевого розничного финансирования и высокая концентрация рынка и крупных инвестиций в технологии.

При этом дальнейшие прогнозы в компании не столь оптимистичные. И если восемь лет объем платежей рос на 22,1% в год, то в будущем рост снизится вдвое — до 11,8% в среднем.

BCG входит в «большую тройку управленческого консалтинга» вместе с McKinsey и Bain & Company. В её глобальную сеть входит 90 офисов в 50 странах мира.