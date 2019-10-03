Новый российский пассажирский лайнер МС-21 экстренно сел во время летных испытаний. Датчик сообщил о неисправности

Экспериментальный самолет корпорации «Иркут» МС-21 сел с неполадками в аэропорту Жуковский во время испытаний.

Об этом днем 3 октября сообщает РИА Новости. У борта не сработал датчик выпуска шасси. Воздушное судно село штатно, вырулив самостоятельно на стоянку.

«Интерфакс» добавляет: самолет выработал топливо, сумел выпустить все стойки шасси и благополучно приземлился в подмосковном Жуковском. Из четырех членов экипажа никто не пострадал.

В случае невыхода шасси МС-21 хотели садить на «брюхо» на запененную полосу.

По информации ТАСС, самолет вылетел на планово-испытательный полет в восемь утра по московскому времени. Борт имеет регистрационный №3054. Это четвертый созданный экземпляр в России. Не так давно он перелетел после покраски из Ульяновска в Жуковский и присоединился к летным испытаниям самолетов. Теперь воздушное судно отгонят для снятия параметров отказа систем. В причинах будет разбираться комиссия ОКБ «Иркут».